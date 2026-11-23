Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii önünde park yeri meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün boğazına sarılarak darbeden ve tehditler savuran F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Kasım tarihinde İzmit ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah namazını kılmak üzere camiye gelen bir vatandaş, otomobilini dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada aracından mal indirmek isteyen F.K., park halindeki otomobil nedeniyle beklemek zorunda kalınca öfkelendi.

SÜRÜCÜNÜN ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN SALDIRISINI SÜRDÜRDÜ

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün üzerine yürüyen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak hakaret ve tehditler yağdırdı. Sürücünün özür dilemesine aldırış etmeden saldırgan tavrını sürdüren F.K.’nin, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditte bulunduğu öğrenildi. Öfkesini alamayan F.K., çevredeki dubaları yere fırlattıktan sonra olay yerine gelen cami imamına da küfretti.

'İNANÇ HÜRRİYETİNİ ENGELLEME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerin ardından harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.