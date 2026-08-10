Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerindeki 3096 Sokak'ta bulunan Yenidoğan Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. Mehmet Asal, oğluna ait aracı yol kenarına park ettikten sonra caminin tuvaletini kullanmak için içeri girdi.

KAPIYI AÇINCA HAREKETSİZ HALDE BULDU

Bir süre sonra tuvaleti kullanmak için camiye gelen bir vatandaş, içerideki kabinin kapısının kapalı olduğunu fark etti. Kapıya vurmasına rağmen karşılık alamayan vatandaş, kapıyı açmaya çalıştı. Kapının arkadan kilitli olmadığını fark eden vatandaş, içeride yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü. Durumdan haberdar edilen cami imamı ile vatandaş, birlikte tuvaletin kapısını açtı. Yerdeki kişinin hareketsiz yattığını gören imam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİBİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, üzerinden Mehmet Asal adına kayıtlı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının çalışmasının ardından Asal'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Haber verilmesiyle gelen Asal'ın eşi ve çocukları, büyümk üzüntü yaşadı. Asal'ın eşi ve çocukları cami avlusundaki kaldırım taşına oturarak gözyaşı döktü. Yapılan ilk incelemelerde Mehmet Asal'ın vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.