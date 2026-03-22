Bursa İnegöl'de 17 yaşındaki Emircan Y., camide küfürlü şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti. Emircan Y.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki topladı. Harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. 'BÖYLE BİR TEPKİ OLACAĞINI BİLMİYORDUM' Emircan Y. ifadesinde, “Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hapse gönderildi.

