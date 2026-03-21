Bursa'da bir caminin içinde yarı çıplak şekilde dans eden Emircan Yılmaz, TikTok hesabında paylaştığı bu görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.



Etkileşim alabilmek ve çok izlenebilmek için sıra dışı hareketlerin sergilendiği videoda kullanıcılar, Yılmaz'ın paylaşımına "Kendine gel camiidesin" yorumlarıyla tepki gösterirken, Yılmaz ise kendisini uyaranlara "Fark eder mi?" yorumuyla yanıt verdi.





GÖZALTINA ALINDI



Cami içerisinde küfürlü şarkılar eşliğinde, belden yukarısı çıplak ve görünür vaziyette videolu paylaşımda bulunan Emircan Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah adresinde gözaltına alındı.





