Korkunç cinayet Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde işlendi.
NAMAZ KILDIĞI CAMİYE GELDİ
Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi.
Yasin Ş. yanında getirdiği bıçakla, namaz kılan Tanrıkulu’nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Cami cemaatinin ayırdığı Yasin Ş.’nin bir süre sonra Tanrıkulu’na yeniden saldırdı.
CEMAAT AYIRMAYA ÇALIŞTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Ş. ise polise teslim oldu.
Polis ekipleri caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu’nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.