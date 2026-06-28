Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bir bıçaklı saldırı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı öncesinde camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATLARINI KAYBETTİKLERİNİ BELİRLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık personelinin yaptığı kontrollerde, bıçak darbelerinin hedefi olan Musa Y. ve Zübeyir T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Camideki iki kişiyi bıçaklayarak ölümlerine neden olan cinayet şüphelisi Mehmet A.'yı yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü çok yönlü soruşturma devam ediyor.