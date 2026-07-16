Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde bir camide sıra dışı bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Fatih Mahallesi’nde bulunan Yokuşlar Camisi'ne saat 07.00 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheli, ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeride bir süre keşif yaptı. Gözüne kestirdiği yardım kutusunun kilitlerini elleriyle açmayı başaramayan şüpheli, dışarı çıkarak sokaktan kaldırım taşı getirdi.

KİLİTLERİ TAŞLA KIRMAK İÇİN 15 DAKİKA UĞRAŞTI

Yanındaki kaldırım taşıyla yeniden camiye giren şüpheli, yardım kutusunun kilitlerini kırabilmek için yaklaşık 15 dakika boyunca taşla kutuya vurdu. Kilitleri parçalamayı başaran zanlı, kutu içerisinde bulunan ve yaklaşık iki aylık bağışlardan oluştuğu belirtilen 100 bin TL'yi camide bulduğu bir poşete doldurarak hızla uzaklaştı. Bir süre sonra camiye gelen cami imamı ve dernek yöneticileri, yardım kutusunun parçalandığını görerek durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye alırken olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı.

"74 BİN LİRALIK BORÇ ÇEKİMİZ VARDI, ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK"

Hırsızlık olayının ardından büyük üzüntü yaşayan Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, çalınan paranın acil bir borç ödemesi için biriktirildiğini ifade etti. Yıldırım, “Kur'an kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borcumuz vardı ve bunun için çek kestirmiştik. Bu ödemeyi gerçekleştirebilmek amacıyla kutuyu iki aydır açmıyorduk. Sabah yaşanan hırsızlıkla bu paranın hepsi gitti. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız kişiyle aramız açıldı ve bu durum bizi çok mağdur etti” diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak ve kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.