Yangınlara karşı sahada teknik mücadele sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çağrısıyla camilerde dualar okunmaya başlandı. Vatandaşlar, manevi dayanışma için camilerde bir araya geldi; ancak uzmanlar, yangınların kontrol altına alınabilmesi için esas çözümün bilimsel ve sistemli müdahaleler olduğuna dikkat çekiyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak’taki Ulu Cami'de düzenlenen programa katıldı. Yerel yöneticilerin ve milletvekillerinin de yer aldığı yatsı namazı sonrası Erbaş, "Ülkemizin farklı bölgelerinde devam eden yangınların bir an önce sona ermesi için dualar ediyoruz," dedi. Erbaş, ardından cemaate öncülük ederek toplu dua gerçekleştirdi.

BİRÇOK İLDE CAMİLERDE 'YANGIN DUASI' YAPILDI

Benzer görüntüler İstanbul’un birçok camisinde de yaşandı. Çamlıca, Taksim ve Avcılar gibi merkezi camilerde cemaat bir araya gelerek, hem yangınların son bulması hem de mücadele eden ekiplere kolaylık dilenmesi için dua etti. Hatay ve Kilis’te de müftülük öncülüğünde benzer etkinlikler gerçekleşti.

Yapılan dualar, toplumsal olarak yangınlardan etkilenen bölgelerle dayanışma amacı taşısa da, uzmanlar yangınların bilimsel, teknik ve planlı müdahalelerle kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. İklim değişikliği, yetersiz önlem altyapısı ve insan etkisi gibi temel nedenlerin çözümü için uzun vadeli politikaların önemine dikkat çekiliyor.

BAKAN 'RABBİM'İN LÜTFU" DEMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde Sakarya ve Bilecik bölgelerinde etkili olan yağmurun yangın söndürme çalışmalarını kolaylaştırdığını belirtmiş, "Rabb'imin lütfu" ifadesini kullanmıştı. Ancak meteorolojik etkilerin öngörülebilir olmadığı ve yangınla mücadelede kurumsal hazırlık ve saha ekipmanlarının belirleyici olduğu biliniyor.