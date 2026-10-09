2026-2027 eğitim yılının ilk 3 haftasında, ölümlü ve yaralanmalı 6 okul saldırısı yaşandı. Saldırıların ikisi Türkiye’nin öğrenci başkenti İstanbul’daydı. Anne-baba, öğretmen ve öğrenciler, “Okullarda neler oluyor?” diye süreci endişeyle sorgularken, İstanbul’da camilere öğrenci yönlendirmek için valiliğin çalışma yaptığı ortaya çıktı. Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş yaşanan süreci

SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

VALİ EMRİYLE AÇILDI

“İstanbul Valisi himayesi, 39 ilçe kaymakamı iş birliği ve İstanbul Çocukları Vakfı çatısı altında camilerde ödev evi açıldığını ve öğrenci taleplerini üye öğretmenlerimiz, sendikamıza bildirdi. Okullarda, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz katledilirken, can güvenliğini sağlamakla sorumlu olanlar, gözlerini çocuklarımıza dikti. Bakanlık öğretmenlere, ‘ödev vermeyin’ talimatı yağdırırken, İstanbul Valiliği camilerde, ödev evi açıyor. Okullardaki kütüphaneler kapatılıp, ‘Okulu bırak, camiye gel’ çağrısı yapılıyor.”

SİSTEMATİK BİR PLAN

39 ilçe milli eğitim müdürü, valinin camilerde açtığı ödev evlerini doldurmak için 5 Ekim 2026’da resmi yazı yayınladı. Okul müdürlerine, öğrenci yollanması için baskı kuruluyor. Okulları güvensizliğe mahkûm eden bu anlayış, evlatlarımızı da; eğitim fakültesi kapısından geçmemiş, pedagojiden bihaber, ne idüğü belirsiz kişi ve yapılara teslim ediyor. Laik eğitim karşıtı bu projeler, eğitimin içinde sürüklendiği çaresizliğin değil sistematik bir planın yapı taşlarıdır.”

İPTAL DAVASI AÇYORUZ

“Başakşehir’deki okul saldırısından 24 saat önce milli eğitim, okullara bu emri gönderdi. Okullarda yaşanan şiddet olaylarını çözme yerine, çocuklarımız okullardan kaçırılıp, bu yapıların kucağına itiliyor. Öğrenciler ödev bahanesiyle camilerde, harem-selamlık ayrıştırılıp, ideolojik eğitim veriliyor. İstanbul Valisi Davut Gül emretse de MEB Temel Kanunu’na aykırı bu projenin iptali için idare mahkemesine dava açacağız.”

Ödev evleri denetimsiz

MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü, 10 gün önce 81 il müdürünü resmi yazıyla uyardı. ‘Kütüphane, kütüphane kafe, deneme kulübü, kütüphane istasyonu’ adı altında hiçbir yerde bakanlıktan izinsiz eğitim-öğretim yapılamayacağı belirtilip, kapatılacağını bildirdi. İstanbul Valiliği emriyle cami altlarına açılan ödev evlerinin MEB’e bağlı olup olmadığı ve kimin denetleyeceği belirsiz.

Camiler güvenli vurgusu

5 Ekim 2026 tarihli Milli Eğitim’in resmi yazısında, “Projemiz, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, evde uygun çalışma koşulu olmayan çocuklar için hayata geçirildi. Camilerde çocuklarımıza, okul sonrası ve hafta sonları eğitmenler rehberliğinde ders yapıp, ödevlerini tamamlayacağı, nitelikli zaman geçirebileceği, ‘güvenli, sıcak, erişilebilir’ alanlar oluşturuldu. Ödev evleri hakkında tüm öğretmen, öğrenci ve veliler bilgilendirilsin” denildi.

ARAPÇA HATLI SINIFLAR

Cami altlarına açılan ödev evi derslikleri; harem-selamlık düzenlendi. Dersliklere, okullardaki gibi sıralar yerleştirildi. Dersliklerin duvarında, Türkçe yerine Arapça hat sanatıyla Kuran-ı Kerim’den hadis ve ayetlere yer verildiği görüldü.

25 BİN 723 OKULDA KÜTÜPHANE YOK!

Öğrencileri resmi yazıyla camilerdeki ödev evlerine çağıran 39 ilçeden biri olan Üsküdar’da, milli eğitime bağlı 345 okulun tamamında kütüphane var. MEB 5 yıl önce, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ proje başlattı. 59 bin 914 devlet okuluna kütüphane yapılması zorunluluğu getirildi. Kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula kütüphane yapıldı. Özel okullara, kütüphane olmazsa zaten açılış izni verilmiyor. TÜİK’in son verisine göre 34 bin 191 devlet okulunda kütüphane varken 25 bin 723 devlet okulunda kütüphane yok.

1 SORU 1 CEVAP

İstanbul Çocukları Vakfı niye kurulmuştu?

Vakıf, “Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı çocukların korunması, eğitimi, barınması ve topluma kazandırılması” amacıyla, dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından 1999’da kurdu. Valinin doğal başkanı olduğu vakıf mütevelli heyetinde 39 ilçe kaymakamı, bürokratlar ve hayırsever iş insanları bulunuyor. Vakfın kuruluş senedinde, cami altlarında ödev evi açılması gibi bir amaç yok.