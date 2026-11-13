Fon skandalının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren farklı çevrelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. İktidara yakın Erenköy Cemaati'ne ait Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 13 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla skandala tepki göstermişti.

"FON KRİZİ KAZA DEĞİL KAYIRMACILIĞIN SONUCU"

Vakıf, açıklamasında, “Fon krizi bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez” ifadelerine yer vermişti.

"KRAVATLI VE BAŞÖRTÜLÜ HIRSIZLAR CAMİDELER"

Fon skandalına yönelik tepkiler camilerden yükselen açıklamalarla da gündeme geldi. Adana Yüreğir Merkez Camii İmamı Mustafa İslam, yaptığı konuşmada yolsuzluk iddialarına ve dini değerlerin istismar edilmesine dikkat çekerek, “Kravatlı hırsızlar, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler. Sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler. İçim yanıyor. Sakalla, başörtüsüyle olmuyor. İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor" dedi.

"BENİM PARTİMDEN DİYEREK YOLSUZU ÖRTBAS ETMEYİN"

Muş Salih-Muhlise Çağlayan Camii İmamı Mustafa İlci de adaletin önemine vurgu yaparak, “Benim yakınım, benim adamım, benim partimden, benim yandaşım diyerek zalimi, hırsızı, arsızı, yolsuzu örtbas ederlerse o devlet hastalanır ve ölür. Adalet devletin ruhudur” ifadelerini kullandı.

Her iki imamın fon skandalına ilişkin açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ÖNCE MALI GÖTÜR SONRA GAZZE EDEBİYATI YAP"

Son olarak İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu da fon skandalına ilişkin açıklamalarıyla tartışmaya katıldı. Kamu malının haksız şekilde kullanılmasına tepki gösteren Topçu, kürsüden şöyle seslendi:

“İnsanların malını haksız yiyor diye biz Yahudileri lanetledik. Şimdi bakıyorsunuz, Müslümanlar Yahudileri aratmıyor. Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor.

Ondan sonra Gazze, Doğu Türkistan edebiyatı yapıyoruz. Slogan atmakla olmuyor bu işler. Faiz batırır diye diye yetişenler şu anda götürüyor. Bilmeyen yok bulaşmayan yok. Kamunun malını götürmüşler. Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne (miktarı) ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir’ dediği hadisi var. Sıkıntıyı kendimizde aramamız lazım. Kafir zaten bozuktu. Ama tuhaf olan nedir? Müslümanların bu hale gelmiş olmasıdır.”