Araştırma ekibi, ahşabın neden bazı işlemlerden sonra daha şeffaf hale geldiğini de ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre bunun nedeni yalnızca ahşabın içindeki ligninin uzaklaştırılması değil, aynı zamanda hücre yapısının ve liflerin yönünün ışığın geçişini doğrudan etkilemesi. Elde edilen sonuçlar, gelecekte daha verimli ve daha dayanıklı şeffaf ahşap malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

CAMA ALTERNATİF OLABİLİR

Normal şartlarda ahşap, içerdiği lignin ve mikroskobik hava boşlukları nedeniyle ışığı dağıttığı için opak görünüyor. Araştırmacılar, potasyum hidroksit (KOH) ile uygulanan özel işlem sayesinde hemiselülozun büyük bölümünü uzaklaştırarak hücre duvarlarını yumuşattı. Kurutma aşamasında hücrelerdeki boşluklar büyük ölçüde kapanınca ışığın dağılması azaldı ve ahşap yüksek oranda şeffaf hale geldi. Üstelik bu işlem sırasında plastik veya sentetik polimer kullanılmadı.

Deneylerde, ahşabın kesim yönünün de büyük önem taşıdığı görüldü. Belirli yönde hazırlanan örnekler, diğerlerine göre daha fazla ışık geçirerek çok daha şeffaf bir görünüm kazandı. Araştırmacılar, bu sayede gelecekte farklı kullanım alanlarına uygun şeffaf ahşap malzemelerin tasarlanabileceğini belirtiyor.

ENERJİ TASARRUFLU BİNALARDA KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Bilim insanlarına göre şeffaf ahşap; enerji verimli binalar, pencere panelleri, optik bileşenler ve yeni nesil elektronik cihazlar gibi birçok alanda kullanılma potansiyeline sahip. Camdan daha hafif ve doğal bir malzeme olması nedeniyle sürdürülebilir yapı teknolojilerinde önemli bir alternatif oluşturabileceği ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçları Macromolecular Materials and Engineering dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, teknolojinin ticari kullanıma geçebilmesi için üretim ölçeğinin büyütülmesi ve uzun vadeli dayanıklılık testlerinin tamamlanması gerektiğini vurguluyor.