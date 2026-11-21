Bursa’nın Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi İbrahim Önal Caddesi’nde bulunan Gazi Orhanbey Camii’nde gece saat 03.30 sıralarında camiye giren Y.K., imam odasındaki camiye ait 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu alarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarının kayıt cihazına da zarar veren şüpheli, kaçarken kendi cep telefonunu odada unuttu.

CEP TELEFONUNDAN PARMAK İZİ ALINDI

Sabah namazı için camiye gelen imamın durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, imam odasında bulunan ve cami görevlilerine ait olmadığı belirlenen cep telefonundan parmak izi aldı.

KENDİ TELEFONU ELE VERDİ

Telefon üzerinden elde edilen parmak izleriyle olay yerindeki bulgular karşılaştırıldı. Cami ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin İstanbul’dan geldiğini ve çok sayıda suç kaydı bulunan Y.K. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Muradiye Mahallesi’ndeki bir apartmanın depo bölümünde saklandığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALDIĞI PARALARLA GECE KULÜBÜNE GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında şüphelinin, camiden çaldığı paralarla önce bir eğlence mekanına gittiği belirlendi. Burada bir süre vakit geçiren Y.K.’nın, mekandan ayrılırken çevrede gece kulübü olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Daha sonra başka bir gece kulübüne giden şüphelinin, çaldığı paraları burada harcadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., adliyeye sevk edildi.