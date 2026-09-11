Olay, İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana geldi. Namazın kılındığı sırada camiye giren kadın, cemaatin arasına katılarak ibadet etmek istedi.
Kadının cemaatin arasında namaz kılmaya çalıştığını gören bazı kişiler tepki gösterdi. Bunun üzerine cami içerisinde kısa süreli gerginlik yaşandı.
Namazını avluda sürdürdü
Tepkilerin ardından kadın cami içerisinden çıkarıldı. İbadetini sürdürmek isteyen kadın, bu kez cami avlusunda namaz kılmaya devam etti.
Yaşananlar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla kadının yanında bekleyerek güvenlik önlemi aldı.
Olayın ardından cami çevresinde güvenlik tedbirleri sürdürüldü.