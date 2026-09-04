Olay, 27 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki Kemeraltı Camii’nde meydana geldi. Bir kuyumcudan 2 gram altın alan Emine Ö., namaz vakti gelince camiye gitti. Bu sırada kendisini caddede takip eden Aynur G. ile Elmas Çelik de camiye girdi. Siyah çarşaf giyen Aynur G., kadınlar bölümüne çıkmak için merdivenlere yönelen Emine Ö.’nün çantasındaki, içinde altınlarının bulunduğu cüzdanı çaldı. Şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde camiden çıkıp otobüse binerek bölgeden uzaklaştı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ

Camiden çıktıktan sonra altınlarının çalındığını fark eden Emine Ö., polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, caminin ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Elmas Çelik gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Çelik, “Altınları ben çalmadım. Yanımdaki kadın çaldı” dedi.

TUTUKLANDI, DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elmas Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi Aynur G.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.