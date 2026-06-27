Avrupa’yı kasıp kavuran çöl sıcakları, insanları daha önce hiç duyulmamış, akılalmaz çözümler üretmeye zorluyor. Fransa'da termometrelerin rekor kırmasının ardından binlerce vatandaş, evlerini bir nebze olsun serinletebilmek için pencerelerini gizemli beyaz bir tozla kaplamaya başladı. Kulaktan kulağa yayılan bu çılgınlık sonrası yapı marketlerdeki stoklar saniyeler içinde tükendi, raflar kelimenin tam anlamıyla yağmalandı! İşte tüm Fransa'yı etkisi altına alan o yöntemin detayları...

RAFLARDA YOK SATAN GİZZEMLİ BEYAZ TOZ

Sosyal medyada patlama yapan ve Fransa’nın Auray kentinde başlayan bu akımın arkasında "Blanc de Meudon" adı verilen tamamen doğal, geleneksel bir toz var. Adını Paris yakınlarındaki Meudon bölgesinden alan ve büyük ölçüde kalsiyum karbonat (tebeşir/kireç taşı) içeren bu madde, bugünlerde Fransızların en büyük kurtarıcısı haline geldi.

Vatandaşlar, bu beyaz tozu sadece biraz suyla karıştırarak kremsi bir macun elde ediyor ve bir fırça yardımıyla evlerinin pencerelerine dışarıdan sürüyor. Su buharlaştığında, camın üzerinde kalın ve mat beyaz bir film tabakası kalıyor.

STOK BULMAK İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GİDİYORLAR

Fısıltı gazetesinin ve sosyal medyanın gücüyle bu formül dalga dalga tüm ülkeye yayıldı. Fransız basınından edinilen bilgilere göre, son haftalarda ürünün satışlarında tarihi bir patlama yaşandı ve mağaza rafları tamamen boşaldı.

Kendi şehirlerindeki yapı marketlerde aradığını bulamayan ve evinde sıcaktan bunalan yüzlerce vatandaşın, sadece bir paket "Blanc de Meudon" alabilmek için kilometrelerce yol katederek çevre şehirlere gittiği bildiriliyor. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, tedarikçiler talebe yetişmekte zorlanıyor.

BİLİM DÜNYASI ETKİSİNİ ONAYLADI

İlk bakışta oldukça ilkel ve tuhaf görünen bu yöntem hakkında bilim insanları ne diyor? Yapılan araştırmalar, bu çılgınlığın arkasında çok ciddi bir fizik kuralı olduğunu gösteriyor: Albedo Etkisi (Yansıtma gücü).

Beyaz yüzeyler, güneşten gelen yakıcı ışınları absorbe etmek (emmek) yerine bir ayna gibi geri yansıtıyor. Uzmanların yaptığı testlere göre pencereleri bu kireç bazlı karışımla kaplamak;

-Evlerin iç ortam sıcaklığını tam 1,7 dereceye kadar düşürebiliyor.

-Evin çevresindeki mikro dış ortam sıcaklığında bile 2 dereceye varan bir serinleme sağlıyor.

KLİMAYA GÜCÜ YETMEYENİN KURTARICISI

Enerji uzmanları, bu yöntemin profesyonel ve pahalı yansıtıcı filmler ya da endüstriyel boyalar kadar kusursuz olmasa da tam bir "fiyat/performans" ürünü olduğunu belirtiyor. Tamamen doğal olması, cebi yakmaması, fırçayla kolayca sürülmesi ve en önemlisi sonbahar gelince ıslak bir bezle camdan saniyeler içinde silinebilmesi, bu gizemli tozu kavurucu yaz günlerinde hayat kurtaran bir alternatife dönüştürüyor.