Modern kimyasal temizleyicilere alternatif olarak sunulan bu yöntem, camların sadece temizlenmesini değil, aynı zamanda dış etkenlere karşı direnç kazanmasını hedefliyor. Hazırlanan karışımın içeriğindeki bileşenler, yağmur damlalarının ve toz partiküllerinin yüzeye yapışmasını engelleyen mikroskobik bir film tabakası oluşturuyor.

KORUYUCU BARİYER OLUYOR

Solüsyonun temelini oluşturan sirke, cam üzerindeki mineral birikintilerini, böcek lekelerini ve plakları çözen hafif asidik bir dezenfektan görevi görüyor. Karışıma eklenen patates nişastası ise kuruma aşamasında camın üzerinde görünmez bir bariyer kurarak suyun iz bırakmadan akıp gitmesini sağlıyor.

Uygulama için 3 litre ılık suya 2 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı patates nişastası eklenmesi yeterli görülüyor. Özellikle mutfak pencereleri gibi yağlı kalıntıların yoğun olduğu alanlarda, parlaklığı artırmak amacıyla karışıma birkaç damla amonyak ilave edilebileceği belirtiliyor.

UYGULAMA TEKNİKLERİ ÇOK BASİT

Temizlik sürecinde nişastanın dibe çökmemesi için solüsyonun sürekli karıştırılması kritik önem taşıyor. Uzmanlar, yüzeyde tüy veya leke kalmaması için mikrofiber bezlerin veya eski pamuklu kumaşların tercih edilmesini öneriyor. Çok kirli camlarda ise koruyucu tabaka uygulanmadan önce ön yıkama yapılması tavsiye ediliyor.

Yüksek kaliteli sonuç alabilmek için temizliğin rüzgarsız ve aşırı sıcak olmayan havalarda yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede solüsyonun cam üzerinde anında kuruması engellenerek, homojen bir parlatma işlemi için gerekli süre sağlanmış oluyor.