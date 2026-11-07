Kocaeli’nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık bir saat sonra olay yerine dönüp aracı ateşe verdi. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheli, aracın camlarını kırdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahipleri karakola giderek şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. SIVI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİ Yaklaşık bir saat sonra yeniden otomobilin yanına gelen şüpheli, araca sıvı bir madde döktükten sonra ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Şüphelinin camları kırdığı ve aracı ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahipleri yeniden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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