İstanbul Sarıyer’de, evinin önündeki çamura basmamak için duvar kenarına adım atan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Öyküm Naz S. (22), dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan öğrencinin ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, 12 Kasım’da saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı.
Evinin önüne geldiğinde yerdeki çamurdan kaçınmak için attığı adım sırasında dengesini kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Öyküm Naz S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalenin ardından ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.