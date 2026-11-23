Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat’ta şekerpancarı mesaisi tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Etkili olan son yağışlarla birlikte çamur deryasına dönen tarlalarda traktörleriyle ilerlemekte güçlük çeken üreticiler, ürünlerini zamanında fabrikalara ulaştırabilmek için adeta zamanla yarışıyor. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 1,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşen üretimin, bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesiyle 1,85 milyon tona ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Ancak tarladaki yüksek verim, artan girdi maliyetleri ve fabrikalardaki ağır fire kesintileri nedeniyle çiftçinin cebine yansımıyor.

1,85 MİLYON TONLUK DEV HASAT 3 BÜYÜK FABRİKAYA AKIYOR

İl genelinde sökümü devam eden şekerpancarları bölgedeki üç önemli tesiste işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Sorgun, Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerindeki 101 köyde, bin 829 çiftçinin 51 bin 140 dekar alanda ürettiği yaklaşık 335 bin ton pancarı teslim alınması hedefleniyor. Bu üretimden 48 bin ton şeker, 14 bin ton melas ve 107 bin ton pancar küspesi elde edilmesi planlanıyor. Öte yandan Boğazlıyan, Yenifakılı ve Çandır’daki ürünler özel sektöre ait fabrikaya, Yozgat merkez köyleri ile Yerköy ve Aydıncık’taki pancarlar ise başka bir fabrikaya sevk ediliyor.

"ÇAMURDAN PERİŞAN OLDUK AMA VERİM OLMASA TARLAYI SÜRERDİK"

Baba mesleği çiftçiliği sürdüren 21 yaşındaki üretici Ahmet Arslan, yağışlar nedeniyle ektiği 400 dönüm arazinin 150 dönümünde henüz hasat yapamadıklarını belirtti. Çamur nedeniyle tarlada zor anlar yaşadıklarını ancak yüksek rekoltenin kendilerini ayakta tuttuğunu vurgulayan Arslan, “Çamurdan dolayı biraz perişan olduk ama verimimiz iyi, çok şükür kazanıyoruz. Verim olmasaydı pancarı hiç sökmezdik bile, sürerdik direkt” dedi.

“BU SENE VERİM ALDIĞIMIZ İÇİN KAZANDIK”

Çekeceğiz, kışlar yağmurlu gitmezse sökeceğiz, bir şeyler yapacağız diyen Arslan, “Çok şükür verimimiz iyi olduğu için kurtarıyoruz ama verim alamayan insanlar için mazot fiyatları, traktör yakıtı, gübre, ilaç, ekim, sulama ve işçilik derken geriye bir şey kalmıyor. Biz bu sene biraz verim aldığımız için kazandık. Allah bütün çiftçilere yardımcı olsun” açıklamasında bulundu.

"50 TON PANCAR GİDİYOR, BİZE 25-30 TON KALIYOR"

Üreticilerin asıl tepkisi ise fabrikalarda uygulanan yüksek fire oranlarına yönelik. Ürünlerin temiz olmasına rağmen yapılan kesintilerin hem çiftçiyi hem de nakliyeciyi mağdur ettiğini dile getiren Arslan, “Fabrikada fire oranımız çok yüksek geliyor. 50 ton pancar gidiyor, bize 25-30 ton kalıyor. Hem nakliyeci kaybediyor hem çiftçi kaybediyor. Burada kazanan fabrika oluyor. Tertemiz pancar. Polarda bir sıkıntı yok ama genellikle fireden yana sıkıntımız var. Çok fire düşüyorlar. Ne çiftçiye kalıyor ne nakliyeciye kalıyor. Koca pancardan fabrikadan bize yumruk kadar pancar kalıyor. Bu kadar rezilliğin, çabanın içinde bir şey kalmıyor” dedi.