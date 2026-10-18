Şarkıcı Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti. Bonomo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasına veda etti.

Bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Yaşar Bonomo için oğlu, “Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik” ifadelerini kullandı.

“SENİN OĞLUN OLMAK, SENİNLE BERABER BÜYÜMEK BİR ŞEREFTİ”

Can Bonomo, paylaşımının devamında babasına şu sözlerle seslendi:

“Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende.”

Bonomo’nun paylaşımının ardından sanat dünyasından çok sayıda isim taziye mesajlarıyla sanatçıya destek oldu. Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Zeynep Bastık, Murat Boz ve Özge Özpirinçci, paylaşımın altına yorum yapan isimler arasında yer aldı.