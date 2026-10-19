Şarkıcı Can Bonomo'nun babası, iş insanı Yaşar Bonomo, İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Altındağ Musevi Mezarlığı'ndaki törende Can Bonomo'nun yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti. Eşi Öykü Karayel ve ailesi, acılı şarkıcıya destek olurken sanat dünyasından isimler de cenazeye katıldı.

BABASINI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo, İzmir Altındağ Musevi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende taziyeleri kabul eden Can Bonomo'ya kız kardeşi Funda, eşi Öykü Karayel ve Yaşar Bonomo'nun eşi Seçil Bonomo eşlik etti.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan şarkıcı, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Öykü Karayel de eşi Can Bonomo'yu bu zor gününde yalnız bırakmayarak destek oldu.

SANAT DÜNYASINDAN YALNIZ BIRAKMADILAR

Yaşar Bonomo'nun cenazesine oyuncu Engin Öztürk de katıldı. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti ile Emre Altuğ'un çelenkleri de törende görüldü.

Ünlü oyuncu çifti Gupse Özay ve Barış Arduç da İzmir'deki cenaze törenine katılarak Can Bonomo ve ailesine destek verdi. Törenin ardından Yaşar Bonomo, gözyaşları içinde toprağa verildi.



