19 Mart'ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şu an İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltında.

Aynı gün bu hukuksuzluğa karşı İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı protesto, kısa sürede diğer üniversitelere sıçradı, farklı illere yayıldı. Polisin öğrencilere karşı şiddet dozunu artırmasına ise tepki yağıyor.

O görüntülere şarkıcı Zeynep Bastık'ın ardından şarkıcı Can Bonomo'da kayıtsız kalamadı.

"BU DÜZEN CANIMI ÇOK ACITIYOR"

Bonomo, X hesabından yaptığı payaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite öğrencilerinin yerlerde süründüğü videolar canımı çok acıtıyor. Üç yaşında bir çocuk babası olarak oğlumun geleceğini riske atmadan özgür düşüncemi paylaşmak hususunda yaşadığım çekinceler canımı çok acıtıyor. Vatanıma karşı olan sorumluluğumla aileme karşı olan sorumluluğumu karşı karşıya koyan bu düzen canımı çok acıtıyor."

"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"

"Bunca acıyı, bunca sıkışmışlığı hak edecek ne yaptık ki biz? Farklı şeyler arzuladığımız, farklı hayaller kurduğumuz için mi düşman bellendik? Ülkemi çok seviyorum. Bu nefret, hırs ve ötekileşme ikliminin derhal sona ermesini diliyorum."

Şarkıcı Zeynep Bastık da "Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ hepimiz için" demişti.