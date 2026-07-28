Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararıyla yönetimine geçtiği CHP'de kopuşlar sürüyor.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den ayrıldığını duyurdu.

Güner paylaşımına, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile fotoğrafını da ekledi.

'BUTLAN PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDİYORUM'

Güner açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012'den beri üyesi olduğum; Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetiminden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son Genel Başkanı'na sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber; bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi'nden istifa ettiğimi; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

KILIÇDAROĞLU 'KUŞKULARIM VAR' DEMİŞTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve operasyon süreciyle ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmede bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, operasyona neden sessiz kaldığı yönündeki soruya, "Kuşkularım vardı" yanıtını vermişti.