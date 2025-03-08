Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Can Özüpek, 7. sırada yer aldı.
Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki şampiyonada erkekler üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
Elemelerdeki 16,29 metrelik derecesini finalde tekrarlayan milli atlet Can Özüpek, 8 sporcu arasında 7. oldu.
Küba doğumlu İtalyan Andy Diaz Hernandez, 17,71 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Üç adım atlamada gümüş madalyayı Alman Max Hess (17,43), bronz madalyayı ise İtalyan Andrea Dallavalle (17,19) aldı.
Öte yandan, gündüz seansında erkekler 60 metre elemelerinde piste çıkan Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, yarı finale yükselemedi ve şampiyonaya veda etti.