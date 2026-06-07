Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Cinayet şüphelilerinin İstanbul bağlantılı olduğunun değerlendirilmesi üzerine soruşturma dosyası, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen iki şüpheliyi, saldırıda kullanılan otomatik silahla birlikte İzmir'de yakaladı.
Olaya ilişkin gözaltındaki toplam dört şüpheli İstanbul'a getirildi.
GÖZALTINDAKİ 4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. dört şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.