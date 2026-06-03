Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.

Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olan Can Polat, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DİLAN POLAT ŞARKISI İLE PAYLAŞIMLAR

Öte yandan, suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarında, saldırının ardından çeşitli paylaşımlar yapıldığı görüldü. Paylaşımlarda, kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla bilinen Beratcan Gökdemir'e ait olduğu belirtilen fotoğrafların kullanıldığı ve Dilan Polat'a ait bir şarkının eşlik ettiği içeriklerin yayımlandığı iddia edildi.

Yetkililer, söz konusu paylaşımların olayla bağlantısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.