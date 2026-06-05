İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat, dün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat için bugün de camide taziye programı verildi.
Show TV'de yer alan habere göre, Can Polat'ın ailesi ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KAVGA ÇIKTI
Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Yaşanan gerginlik esnasında Engin Polat, kardeşi ve babasının camiden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Öte yandan, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı. İstanbul ve İzmir emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.