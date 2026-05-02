Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un Hamburg'a 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü kaydetti. Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Hamburg'a 2-1 mağlup oldu. Eintracht Frankfurt, 48. dakikada Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçse de 51. dakikada Gronbaek ve 59. dakikada Vieira'nın golleriyle Hamburg'a 2-1 yenildi. 20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon forma giydiği 19 maçta 7 gol kaydetti. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, ligde 43 puanda kalırken Hamburg ise 34 puana yükseldi.

