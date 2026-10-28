Can Uzun, Eintracht Frankfurt'un Almanya Kupası'nda Hamburg'u 3-1 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada ilk 11'e döndü. Son iki maçta yedek kulübesinde oturan 20 yaşındaki milli futbolcu, 13,5 kilometreyle sahanın en çok koşan oyuncusu oldu.

Frankfurt'un iki golünün hazırlık aşamasında önemli rol üstlenen Can Uzun'un, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında çektiği sert şut ise direkten döndü.

“OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, maçın ardından Can Uzun'un performansını değerlendirirken hem gelişimine hem de oyuncusundan beklentisine dikkat çekti. Hütter, “Öncekinden farklı bir Can Uzun gördüm. Hem takım hem de kendisi için çalışabileceğini gösterdi. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama yalnızca bu benim için yeterli değil” dedi.

Takım arkadaşı Mario Götze de Can Uzun'un savunmaya desteğini ve taktik disiplinini öne çıkardı. Götze, “Baskı yediğimizde geriye gelerek bize yardımcı oldu. Takım için daha önemlisi, çok çalışması, önde baskı yapması ve ardından geriye koşmasıydı” ifadelerini kullandı.