Oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. DJ sevgilisi Sara Bluma'yı geçen günlerde kucağına alıp kırmızı halıda yürüyen Yaman, bu kez sevgilisiyle sürpriz bir kararla İstanbul'a geldi.

CAN YAMAN İSTANBUL'A GELDİ

Son dönemde aşk hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer alan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İtalya'ya olan sevgisiyle bilinen Yaman, bu kez DJ sevgilisi Sara Bluma ile birlikte İstanbul'a gelerek ilişkisini ilk kez duyurdu.

İTALYA'YI TERCİH ETMİŞTİ

'İnadına Aşk', 'Erkenci Kuş' projeleriyle ünlenen Can Yaman, Türkiye'de ayrılarak kariyerini yurt dışında sürdürme kararı almıştı. Geçen günlerde verdiği bir röportajda, "Türkiye'mi İtalya'mı?" sorusuna 'İtalya' yanıtını vermişti.

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, bir süredir beraber olduğu DJ sevgilisi Sara Bluma'yla İstanbul'a geldi. İlk kez aşkını paylaşan Yaman, Instagram hesabından sevgilisini fotoğrafını "İstanbul'un en iyisi" notuyla paylaştı.

İstanbul'a dönüşünü bu kare ile paylaşa Yaman, sevgilisi Sara Bluma'yu sosyal medyada hesabında peş peşe paylaştı.