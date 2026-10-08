Kariyerini bir süredir İtalya'da sürdüren Can Yaman, imajında bir kez daha değişikliğe gitti. Erkenci Kuş ve Dolunay gibi yapımların yanı sıra Viola come il mare, El Turco ve Sandokan gibi uluslararası projelerde rol alan oyuncu, alışılan saç ve sakal tarzını değiştirdi.

Yaman'ın sosyal medyaya yansıyan son görüntüsünde sakallarını tamamen kestiği ve saçlarını da farklı bir şekilde kullandığı görüldü.

SAKALLARINA YENİDEN VEDA ETTİ

Uzun süredir gür sakalları ve uzun saçlarıyla görülen Can Yaman, sakalsız görünümüne geri döndü.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz nisan ayında da sakal ve bıyıklarını keserek benzer bir değişiklik yapmıştı. Yaman'ın yeni görüntüsünde belirginleşen yüz hatları da dikkat çekti.

SAÇLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK DE GÖZDEN KAÇMADI

Can Yaman'ın değişimi yalnızca sakallarıyla sınırlı kalmadı. Oyuncunun saçlarını ön tarafa doğru dağınık şekilde kullandığı görüldü.

Dalgalı saçlarındaki açık renk tonları ve yeni şekli de Yaman'ın son görüntüsünde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Can Yaman'ın sakalsız ve yeni saç stiline sahip görüntüsü sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bir grup kullanıcı oyuncunun yeni halini beğenirken, bazı takipçileri ise Yaman'ın gür sakallı ve maskülen görünümünün onun imzası haline geldiğini belirtti.

Oyuncunun saçlarındaki açık renk detayları da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarında öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.