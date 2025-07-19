Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya’da katıldığı Global Series Festival 2025 kapsamında kırmızı halıya DJ Sara Bluma ile el ele çıkarak yeni ilişkisini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak festivalin hemen ardından Sara Bluma hakkında ortaya atılan iddialar, magazin gündemini adeta altüst etti.

Bluma'nın, 'Stefano Papa' adlı bir erkekle evli olduğu ve çiftin bir çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada dolaşan çocuklu aile fotoğrafları da bu söylentileri güçlendirdi.

"YASAL OLARAK EVLENMEDİM"

Uzun süre sessiz kalan Sara Bluma, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu. Bluma, "Yasal olarak hiçbir zaman evlenmedim" diyerek hakkındaki evlilik iddialarını net bir dille yalanladı. Çocuğunun babasıyla geçmişte bir ilişkisi olduğunu doğrulayan Bluma, bu ilişkinin çoktan sona erdiğini ve şu anki partneri Can Yaman’la tanışmadan önce tamamen noktalandığını belirtti.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORDU

Bluma açıklamasında dikkat çeken başka detaylara da yer verdi. Eski partneri tarafından hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Bluma, bu süreçte çocuğunun iyiliği için karşı tarafla sağduyulu bir ilişki kurmaya çalıştığını ancak bu çabanın karşılıksız kaldığını ifade etti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Şu anda oğlunu görme girişimlerinin engellendiğini belirten Bluma, durumu yasal yollarla çözmek için avukatlarına başvurduğunu açıkladı. "Artık kadınlara yönelik şiddete ve her türlü istismara karşı ses çıkarma zamanı geldi" diyen Bluma, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

CAN YAMAN'DAN SEVGİLİSİNE DESTEK

Sara Bluma'nın paylaşımına kısa süre içinde sevgilisi Can Yaman’dan da destek geldi. Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Seni seviyorum ve desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yaz tatili için Türkiye'ye gelen çift, şu an Bodrum'da tatil yapıyor.

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