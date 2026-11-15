Yeni projesi El laberinto de las mariposas için düzenlenen etkinliğe katılan Can Yaman, siyah deri ceketiyle kameraların karşısına geçti. Ancak oyuncunun tarzından çok, önceki görüntülerine kıyasla daha koyu görünen ten rengi konuşuldu.

CAN YAMAN'IN TEN RENGİ MERAK KONUSU OLDU

Madrid'deki galadan paylaşılan görüntülerde Yaman'ın oldukça bronz bir görünüme sahip olduğu görüldü. Oyuncunun değişen görünümünü fark eden sosyal medya kullanıcıları, "Can Yaman niye bu kadar kararmış?" sorusunu gündeme taşıdı.





Yaman'ı gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Solaryumu fazla kaçırmış", "Çok bronz olmuş" ve "Gerçekten o mu? Çok değişmiş" yorumlarında bulundu. Ancak Can Yaman'ın bronz görünümünün nedeni hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada dile getirilenler şimdilik yalnızca kullanıcı yorumlarından ibaret.

Ünlü oyuncunun neden bu kadar bronzlaştığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.