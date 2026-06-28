Oyuncu Can Yaman ile yapımcı Faruk Turgut arasında yıllar sonra yeniden başlayan tartışma gündeme damga vurdu. Turgut’un, Yaman’la yeniden çalışmayacağını söylemesi ve geçmiş döneme ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından ünlü oyuncudan sert bir karşılık geldi.

Yapımcı Faruk Turgut, katıldığı bir programda Can Yaman’la yeniden bir projede yer alıp almayacağı sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Turgut, Yaman’ın Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir çıkış yakaladığını ancak sonrasında kariyer sürecinde bazı sorunlar yaşandığını ifade etti.

Turgut açıklamasında, Yaman’ın yurt dışında kariyerine devam ettiğini ancak geçmişteki bazı tavırları ve açıklamaları nedeniyle kendisiyle sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını dile getirdi.

''HAYATINA ETKİ ETMİŞ ADAMIM''

Faruk Turgut'un ifadeleri şu şekilde:

''Ben Can Yaman'ın hayatına çok etki etmiş adamım. Bir sürü işler yapıyordu etkili işler yapmadı. Erkenci Kuş ile hayatı başka bir yere evrildi. Yaşam tarzı, tavrı, üslubu çok sıkıntılı oldu. Ben çok uğraştım. Ara verdim, askere gönderdim. Çaba sarf ettim. Şunu gördüm, Can'ın Türkiye'den beklentisi çok da fazla yoktu. Yatırım yapmanın anlamı olduğunu düşünmüyordum. İtalya'da bulduğu ortam on öyle bir yere getirdi ki Türklerle ilgili söyledikleri de pozitif değil. Türkiye'ye gelip herhangi bir dizi yapsa da çok da sonucunun çok hayırlı olacağına inanmıyorum.''





Bu sözlerin ardından Can Yaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Turgut’a tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, kariyerinin geldiği noktadan memnun olduğunu belirterek geçmişte yaşananlara dair kendi iddialarını anlattı.

''ZAVALLI, KASAP YAPIMCI''

Yaman, paylaşımında Turgut’un kendisini veto ettiği yönündeki açıklamalarına karşı çıkarak, yurt dışındaki projelerinden örnekler verdi. Oyuncu, "Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında sert ifadeler kullanan Yaman, "Artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez" sözleriyle dikkat çekti.

İki isim arasında yaşanan polemik sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Can Yaman ve Faruk Turgut’un geçmişte birlikte çalıştığı Erkenci Kuş dönemi de yeniden konuşulmaya başlandı.

CAN YAMAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Zavallı Faruk Turgut, bilseydim çiçek yollardım; beyin ölümün gerçekleşmiş. Yok beni veto etmiş de, yok ipimi çekmiş de... El Turco yok tutmamış da bilmem ne. Daha yeni Amerika'ya satıldı, İspanya'daki satıldığı elit platformun en çok izlenen dizisi oldu vesaire. Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin, 100 bin euro (5,3 milyon TL) Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın. Orada bile benimle çalışmalarına engel olmaya kalktın. Sandokan bütün dünyayı kasıp kavuruyor, İtalya'da almadığı ödül kalmadı. Her neyse. Kariyerimde geldiğim noktadan o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın... ''

''SENİN BÜTÇEN BENİM KAŞEMİ ÖDEMEYE YETMEZ''

''Erkenci Kuş yüz küsur ülkeye satıldı da iflas etmekten kurtuldun sayemizde. Bir de bize kazıklar attın, yurt dışından satış paylarını ödemeyip binbir taklalarla. Sağlık olsun. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. ''

''BU DA SANA SON KIYAĞIM''

Kasap yapımcı. Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelle, sonra yurt dışına gidip hiç kimseye müdahalen olmadığını görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana olan ilgisini duyunca iyice bilen ve düşman ol. Ne güzel dünya. Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun! Vizyonsuz, terbiyesiz... Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name başrol kurbanlarına zulmetmeye devam et sen. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacaksın ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım."