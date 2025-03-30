'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti.

Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Yaman, son olarak Mısır'da bir peynir markasının reklam yüzü oldu.

Oyuncunun oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdığı öne sürüldü.

Can Yaman'ın bu reklam anlaşmasından ise 1 milyon dolar aldığı iddia edildi.

Öte yandan Yaman geçen yıl 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını kapatmıştı. Daha sonra yeni bir hesap açan oyuncu kısa süre içerisinde 200 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.