Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, İngilizce öğretmeni İsmail Oruçoğlu, çanak antenini temizlemek için dışarı çıktıktan sonra bir süre yerinden dönmedi. Garajdan aracını almak üzere gelenler, öğretmeni yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Oruçoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından, Oruçoğlu'nun cesedi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇRİDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Başta düşme nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülse de, yapılan otopsi sonucunda Oruçoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kalbindeki bir damarın yırtılması sonucu kalp krizi geçirdiği tespit edilen Oruçoğlu'nun, çanak anteni temizlerken bu durumu fark edemediği öğrenildi.

40 DAKİKA BOYUNCA BULUNAMAMIŞ

Oruçoğlu'nun cenazesi, Çaycuma ilçesinin Dereköseler köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Oruçoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Oruçoğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail Oruçoğlu’nun dayısı Hasan Sakallı, öğretmenin anteni temizlerken yere yığıldığını, ancak çevrede kimsenin olmadığı için 40 dakika boyunca bulunamadığını belirtti. Oruçoğlu'nun emekliliği yaklaşırken 30 yılı aşkın süredir öğretmenlik yaptığı da ifade edildi.