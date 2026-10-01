ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1221 Esas

KARAR NO : 2026/1203

Mirasçı Suat Gündaş'a tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar tebliğ yapılamamış olup, Muris Perişan Gündaş tarafından imzalanan Çanakkale 2. Noterliğinin 23/11/1988 tarih, 18087 sayılı düzenlenmiş vasiyetnamenin mahkememizce açılıp okunduğunun tespitine karar verildiği ve iş bu tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 12/10/2026

#ilangovtr Basın no ILN02569641