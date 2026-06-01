ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11.06.2026

Sayı : 2025/324 Esas

Konu : İlan MüzekkeresiMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale İli Merkez İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 144 ada 20 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Hüseyin kızı Ayşe Sevgi'in Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2015 tarih, 2014/722 Esas 2015/582 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/324 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Hüseyin kızı Ayşe Sevgi'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu İKİNCİ KEZ ilan olunur 11.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02493253