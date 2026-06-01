ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11.06.2026

Sayı : 2025/340 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 981ada 305 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden FEVZİYE'nin Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.04.2014 tarih, 2013/1352 Esas, 2014/479 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/340 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise FEVZİYE'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu İKİNCİ KEZ ilan olunur. 11/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02493261