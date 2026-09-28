ÇANAKKALE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/200 Esas

KARAR NO : 2026/27

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2026 tarihli ilamı ile 179/2 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası (5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1-2-3. fıkralarının uygulanmasına) ile cezalandırılan Hüseyin Cahit ve Fatma oğlu, 05/08/2002 doğumlu, MEHMET ZEYBEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02556922