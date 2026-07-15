Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Depremin Ayvacık'a 37,72 kilometre mesafede ve yerin 13,03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Depremin Ayvacık'a 37,72 kilometre mesafede ve yerin 13,03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.