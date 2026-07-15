Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.  AFAD'ın verilerine göre, kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Depremin Ayvacık'a 37,72 kilometre mesafede ve yerin 13,03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak olarak ekle