Çanakkale'de iki gündür etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı, saat 16.45 itibarıyla kuzey ve güney yönlerinden transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatılacak.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, her iki yöndeki transit geçişlerin durdurulacağını telsiz anonsuyla gemi kaptanlarına bildirdi.

ADA HATLARINDA TÜM SEFERLER İPTAL

Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kentte yer yer saatte 60-90 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de dün yaptığı uyarıda kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-90 kilometreye ulaşacağını bildirmişti.