Dünyanın en büyük yarı batık vinç gemileri arasında üçüncü sırada yer alan "Saipem 7000", sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Libya'nın Bouri Limanı'ndan yola çıkan ve Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru ilerleyen dev gemi, saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisinin güvenli geçişi için geniş önlemler alındı.

BOĞAZ TRAFİĞİ TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

198 metre boyu, 135 metre yüksekliği ve 117 bin 812 groston ağırlığıyla dikkat çeken devasa geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. Denizlerde 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme (pipelaying) kabiliyetine sahip olan ve ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan yapıları kaldırabilen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15 ve Kurtarma-18 römorkörleri eşlik etti.

MAVİ AKIM PROJESİ'NİN REKORTMEN GEMİSİ

Çanakkale Boğazı'ndan geçişini başarıyla tamamlayan Saipem 7000, bölgedeki enerji projelerinde oynadığı kritik rollerle tanınıyor. Dev vinç gemisi, daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı sağlayan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yapmıştı. Gemi, proje çalışmaları sırasında 2 bin 150 metrelik rekor bir derinliğe inerek 24 inçlik doğal gaz boru hattının döşeme işlemini gerçekleştirmişti.