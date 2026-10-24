Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden “Oris Helga” isimli gemi, Zincirbozan mevkisi önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı “Kurtarma-17” ve “Kurtarma-19” römorkörleri sevk edildi.
BOĞAZDAN GEÇEN GEMİLER UYARILDI
Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan diğer gemilere bilgilendirme yapıldı. Kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle yedeklenen “Oris Helga”, Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.