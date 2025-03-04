Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan S.K., hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Gelibolu ilçesi açıklarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan S.K., kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Liberya bayraklı 183 metre boyundaki ‘OCEAN EUPHROSYNE’ isimli tankere çıkmak isterken henüz belirlenemeyen bir sebeple denize düştü.
Olay sonrası bölgeye pilot motorlar yönlendirildi. Yapılan çalışma sonucu kaptan S.K. denizden çıkartılarak, karada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan S.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.