Suriye'den Rusya'ya seyir halinde bulunan 190 metre uzunluğundaki "Pilatus Marine" isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu mevkisinde makine arızası yaşaması sonucu karaya oturdu.
Geminin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma-19" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi.
Yetkililer, balık adamları tarafından gerçekleştirilecek su altı incelemesinin ardından kurtarma operasyonunun başlatılacağını açıkladı.
Olay nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Boğazı gemi trafiği geçici süreyle çift yönlü olarak durduruldu. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.