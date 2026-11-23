Çanakkale'de etkili olan fırtına ve akıntı, deniz ulaşımında kısıtlama ve iptallere neden oldu. Çanakkale Boğazı, saat 09.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilerin transit geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Bölgede rüzgarın hızı yer yer saatte 60-80 kilometreye ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, ada hatlarındaki feribot seferlerini de aksattı.

İKİ ADA HATTINDA 12 SEFER İPTAL

GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım'da Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ve 17.00; Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

ÜÇ İLÇEYE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Çanakkale Valiliği, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiğini açıkladı. Bu ilçelerde beklenen yağış miktarı metrekareye 21-50 kilogram olarak belirtildi.

Valilik; ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.