Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Biga-Bandırma yolu Osmaniye köyü yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 BA 4644 ile 26 GR 669 plakalı otomobillerin çarpışmasının ardından çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan E.K. (69) ile N.Y.’nin (73) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan A.Ö. (26), B.K.Ö. (27) ve E.Y. (76) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

