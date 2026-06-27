Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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