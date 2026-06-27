Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi açıklarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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