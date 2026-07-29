Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kent genelinde dört gün boyunca yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem etkili olacak. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangın risk analizlerini de dikkate alan Valilik, olası yangınların önüne geçmek amacıyla ek tedbirler aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün boyunca il genelinde açık alanlarda her türlü ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, alınan kararın ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle denetleneceği belirtilerek, vatandaşlardan ormanların korunması, doğal yaşamın zarar görmemesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenen kurallara hassasiyetle uymaları istendi.

Yetkililer, özellikle ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde ateş yakılmaması, anız, bahçe ve bitki atığı gibi materyallerin yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Meteorolojik şartların oluşturduğu yüksek yangın riski nedeniyle denetimlerin artırılacağı ifade edildi.